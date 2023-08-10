«Руки до сих пор дрожат». Жительница Запорожья показала разрушения своей квартиры после удара РФ — видео

10 августа, 07:20
Поделиться:
В доме выбиты окна после российского удара (Фото:National Police/Handout via REUTERS)

В доме выбиты окна после российского удара (Фото:National Police/Handout via REUTERS)

Жительница дома в Запорожье показала разрушения своей квартиры после удара РФ в среду, 9 августа.

На видео, которое опубликовало Радио Свобода, видно выбитые оконные рамы и подоконники, разбитые стекла.

«Подоконник взорвало… И окно выпало», — сказала женщина.

Видео дня

По ее словам, после взрыва пропал кот.

«До сих пор руки дрожат. Кота нет, куда-то делся», — сказала она.

В среду, 9 августа, российские террористы обстреляли Запорожье, два человека погибли.

В результате обстрела Запорожья пострадали 13 многоэтажных домов — там выбиты окна и повреждены балконы. Разрушен храм.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X