«Руки до сих пор дрожат». Жительница Запорожья показала разрушения своей квартиры после удара РФ — видео 10 августа, 07:20 В доме выбиты окна после российского удара (Фото:National Police/Handout via REUTERS)

Жительница дома в Запорожье показала разрушения своей квартиры после удара РФ в среду, 9 августа.

На видео, которое опубликовало Радио Свобода, видно выбитые оконные рамы и подоконники, разбитые стекла.



«Подоконник взорвало… И окно выпало», — сказала женщина.

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По ее словам, после взрыва пропал кот.

«До сих пор руки дрожат. Кота нет, куда-то делся», — сказала она.

В среду, 9 августа, российские террористы обстреляли Запорожье, два человека погибли.

В результате обстрела Запорожья пострадали 13 многоэтажных домов — там выбиты окна и повреждены балконы. Разрушен храм.