Ракетный удар по Виннице. Несколько десятков человек проверяют на причастность к корректировке огня — Монастырский 14 июля, 18:41 Задержанных опрашивают в полиции и СБУ (Фото:ДСНС України/Facebook)

В Виннице задержано несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов по городу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«После этой трагедии было задержано несколько десятков человек», — сказал он во время выездного брифинга.

Он отметил, что сейчас задержанных опрашивают в полиции и СБУ. При этом Монастырский подчеркнул, что ракеты типа Калибр, которые запустили по городу, наводятся по координатам.

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«Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет», — добавил он.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 22 погибших и около 100 пострадавших.

Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

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