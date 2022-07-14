Ракетный удар по Виннице. Несколько десятков человек проверяют на причастность к корректировке огня — Монастырский
Задержанных опрашивают в полиции и СБУ (Фото:ДСНС України/Facebook)
В Виннице задержано несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов по городу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«После этой трагедии было задержано несколько десятков человек», — сказал он во время выездного брифинга.
Он отметил, что сейчас задержанных опрашивают в полиции и СБУ. При этом Монастырский подчеркнул, что ракеты типа Калибр, которые запустили по городу, наводятся по координатам.
«Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет», — добавил он.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 22 погибших и около 100 пострадавших.
Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.
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