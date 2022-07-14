Ракетный удар по Виннице. Несколько десятков человек проверяют на причастность к корректировке огня — Монастырский

14 июля, 18:41
Задержанных опрашивают в полиции и СБУ (Фото:ДСНС України/Facebook)

Задержанных опрашивают в полиции и СБУ (Фото:ДСНС України/Facebook)

В Виннице задержано несколько десятков человек, которых проверяют на причастность к корректировке ракетных ударов по городу, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«После этой трагедии было задержано несколько десятков человек», — сказал он во время выездного брифинга.

Он отметил, что сейчас задержанных опрашивают в полиции и СБУ. При этом Монастырский подчеркнул, что ракеты типа Калибр, которые запустили по городу, наводятся по координатам.

Видео дня

«Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет», — добавил он.

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Теперь и Винница. Почему РФ нужно признать страной — спонсором терроризма?

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 22 погибших и около 100 пострадавших.

Ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

https://www.youtube.com/embed/C1kSiSNo8YM
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Винница Наводчики Корректировщики Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

Алексей Данилов на острове Змеиный в августе 2021 года (Фото:Алексей Данилов/Facebook)
«В РФ нервничают из-за успехов ВСУ» /
Разговор с Даниловым — об освобождении Украины, точке невозврата в войне и скандальной публикации в FT
14 июля, 08:39
События
По словам Одиль Рено-Бассо, в этом году ЕБРР планирует выделить Украине более 1 млрд евро (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
Надеюсь, мы справимся /
Президент ЕБРР — о том, как война разрушает экономику ЕС и участии банка в восстановлении Украины. Интервью НВ
14 июля, 07:45
Экономика
Квинтет Стефана — это первая группа взаимосвязанных галактик, обнаруженная человечеством (Фото:NASA, ESA, CSA, and STScI)
Переворот сознания /
Что именно мы видим на первых снимках, сделанных революционным телескопом имени Джеймса Уэбба
14 июля, 07:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X