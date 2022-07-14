Ракетный удар РФ по Виннице: повреждены 55 домов и 40 авто — ГСЧС

14 июля, 16:42
Последствия мощного ракетного удара РФ по центру Винницы (Фото:ГСЧС)

Последствия мощного ракетного удара РФ по центру Винницы (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара РФ по центру Винницы повреждены 55 домов и 40 машин.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Там также уточнили, что 52 раненых госпитализированы, из них 34 человека находятся в тяжелом состоянии.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs&t=2s

46 человек, с которыми пропала связь, ищут.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 20 погибших и 90 раненых.

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В полиции сообщил, что трое из 20 погибших — дети, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Винница Ракетные удары Война России против Украины

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