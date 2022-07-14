Ракетный удар РФ по Виннице: повреждены 55 домов и 40 авто — ГСЧС 14 июля, 16:42 Последствия мощного ракетного удара РФ по центру Винницы (Фото:ГСЧС)

В результате ракетного удара РФ по центру Винницы повреждены 55 домов и 40 машин.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Там также уточнили, что 52 раненых госпитализированы, из них 34 человека находятся в тяжелом состоянии.

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46 человек, с которыми пропала связь, ищут.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 20 погибших и 90 раненых.

В полиции сообщил, что трое из 20 погибших — дети, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.





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