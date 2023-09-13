В Севастополе не хватает мест в больницах для раненых на судоремонтном заводе 13 сентября, 23:14 Большой десантный корабль Минск, уничтоженный в доке судоремонтного завода в Севастополе (Фото:REUTERS TV через REUTERS)

Севастопольские больницы не в состоянии принять всех пострадавших в результате ракетного удара по судоремонтному заводу, передает Telegram-канал Крымский ветер.

«Машины скорой помощи ездили на Севморзавод и обратно до трех часов дня. В Севастополе мест для раненых уже почти нет, и их впервые за много времени привозили в Симферопольский госпиталь на Горького. Весь день туда везли, хотя и там свободных мест в палатах было немного. Уже в коридорах размещают», — передает канал, ссылаясь на подписчиков и источники в севастопольских и крымских структурах.

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Количество погибших составляет, согласно сообщению, более двух. Канал отмечает, что точная цифра им неизвестна.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.

В украинской разведке заявили, что в результате атаки поврежденные корабль и подводная лодка не подлежат восстановлению.