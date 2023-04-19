В Одесской области не будет ограничений электроснабжения после атаки дронами — Укрэнерго

19 апреля, 12:31
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Электрическая инфраструктура не пострадала в результате ночной атаки (Фото:REUTERS/Mariana Bazo)

Электрическая инфраструктура не пострадала в результате ночной атаки (Фото:REUTERS/Mariana Bazo)

Компания Укрэнерго сообщила, что в Одесской области пока не планируется применять ограничения электроснабжения.

В компании отметили, что после ночной атаки дронами электрогенерация полностью обеспечивает потребность потребителей, а в системе сохраняется достаточный резерв мощности.

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В то же время, сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Россияне атакуют электроинфраструктуру в Запорожской, Донецкой, Харьковской областях.

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Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия в ночь на среду, 19 апреля.

Российские оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры. В результате атаки никто не пострадал.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесская область Одесса Электричество Электроснабжение Укрэнерго Дроны дроны-камикадзе

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