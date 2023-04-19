Ночной удар РФ по Одесской области: атака дронами была направлена на поиск ПВО — Гуменюк 19 апреля, 14:47 Последствия вражеской атаки (Фото:www.facebook.com/OperationalCommandSouth)

В среду, 19 апреля, российская ночная атака дронами-камикадзе на Одесскую область была направлена на поиск и уничтожение систем ПВО, заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Прикрывались особенностью региона, особенностью ландшафта для того, чтобы быть максимально незаметными. Пытаются они все же обмануть нашу противовоздушную оборону и пытаются ее отыскать. Именно поэтому, мы подозреваем, была такая групповая атака несколькими заходами, чтобы спровоцировать работу ПВО», — сказала она Суспільному.

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По ее словам, третья волна пусков сработала по другим целям: на этот раз поразили объект рекреационной инфраструктуры, что, по ее словам, говорит об опасности курортного сезона.

Гуменюк заявила, что Россия пополняет запасы Shahed-136, чтобы экономить ракеты, но точное количество дронов-камикадзе назвать сложно.

«Россия доведена до критического минимума ракет и пытается их экономить и именно поэтому ищет поддержки у тех, кто спонсирует терроризм в мире и получает такую помощь», — сказала она.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что ожидать новой ракетной атаки после поражений дронами не нужно, но стоит быть готовыми и знать, что «враг коварен» и его действия предполагают использование различных видов оружия.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 10 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые запустила Россия в ночь на среду, 19 апреля.

Российские оккупанты попали в объект рекреационной инфраструктуры. В результате атаки никто не пострадал.