«Не сойдет террористам с рук». Зеленский показал последствия ракетного удара россиян по Николаеву 27 апреля, 08:56 Последствия российской атаки на Николаев в ночь на 27 апреля (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия атаки российских окупантов на Николаев в ночь на четверг, 27 апреля. В результате удара погиб один человек, 23 получили ранения.

Зеленский опубликовал видео, пообещав найти виновных и привлечь их к ответственности. По его словам, высокоточные ракеты были нацелены на частные дома, историческое здание и многоэтажку.

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«Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского[…] Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук», — заявил президент.

Ночью армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря. В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории.



Как рассказали в ГСЧС, в результате обстрела разрушен одноэтажный жилой дом — один человек погиб, шесть пострадали. В пятиэтажке по другому адресу взрывной волной выбило окна и двери — 17 пострадавших, в том числе ребенок. Спасатели ликвидировали два пожара.

