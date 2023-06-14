В Кривом Роге уже 12 погибших в результате ракетного удара. От ожогов ночью умер мужчина 14 июня, 07:50 Российские оккупанты в ночь на 13 июня нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Число погибших в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог в ночь на 13 июня возросло до 12.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в среду, 14 июня.

«Ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина», — заявил он.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданским объектам Кривого Рога в ночь на 13 июня. В частности, они ударили по пятиэтажному жилому дому и складах частного предприятия — ранения получили 38 человек, среди погибших есть ребенок. Также повреждены автомобильное предприятие, автомобили, грузовая техника, хозяйственная постройка.