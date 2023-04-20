Вечерняя вспышка над Киевом. В Украине было высокоэнергетическое акустическое событие — центр при Госкосмосе 20 апреля, 09:19 Вечером 19 апреля над Киевом и областью заметили яркую вспышку (Фото:Скриншот видео/Соцсети)

Инфразвуковые средства зарегистрировали на территории Украины в среду вечером, 19 апреля, высокоэнергетическое акустическое событие. Жители Киева и области могли видеть яркую вспышку.

Об этом сообщает Главный центр спецконтроля Государственного космического агентства Украины, следящий за сейсмической ситуацией и геофизическими явлениями.



Высокоэнергетическое акустическое событие зафиксировали в 21:57. Согласно расчетам, эпицентр взрыва находился в Киевской области.

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«Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — заявили в ГЦСК.

В небе над Киевом и областью вечером 19 апреля заметили яркую вспышку. Киевские власти заявили, что, предварительно, она может быть связана с падением спутника NASA или метеорита. В Воздушных силах вскоре это подтвердили, ПВО в этот момент не работала.

Позже в агентстве NASA опровергли предположение, что с орбиты упал спутник RHESSI. Он все еще там. В Киевской городской военной администрации 20 апреля эти данные тоже опровергли.