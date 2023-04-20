Вспышка над Киевом могла появиться из-за падения метеора из потока Лирид. Госкосмос рассказал о явлении 20 апреля, 13:31 Вечером 19 апреля над Киевом и областью заметили яркую вспышку (Фото:Скриншот видео/Соцсети)

Причиной яркой вспышки над Киевом и областью вечером 19 апреля, вероятнее всего, было падение метеора из потока Лирид.

Об этом заявили в Государственном космическом агентстве Украины.

Там объяснили: в апреле ежегодно Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая оставляет метеорный поток Лириды. В этом году планета вошла в него 15 апреля и выйдет 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.



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Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры. Они не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, а среди их признаков — яркие вспышки или так называемые «огненные шары».

Метеорный поток Лириды — один из самых древних, которые известны человечеству. Его еще в 687 году до н. е. его наблюдали китайцы. Свое название он получил в честь созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В небе над Киевом и областью вечером 19 апреля заметили яркую вспышку. Киевские власти заявили, что, предварительно, она может быть связана с падением спутника NASA или метеорита. В Воздушных силах вскоре это подтвердили.

Позже в агентстве NASA опровергли предположение о падении своего спутника — он до сих пор на орбите. В КГВА также отвергли свои предположения.

В центре при Госкосмосе заявили что в то время в Украине зафиксировали «высокоэнергетическое акустическое событие» с эпицентром взрыва в Киевской области.

