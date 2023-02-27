Россия намеренно повторно ударила по спасателям в Хмельницком, убив двух — МВД 27 февраля, 11:47 Российские оккупанты атаковали дронами Хмельницкий в ночь на 27 февраля (Фото:Игорь Клименко/Facebook)

В Хмельницком российские оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников в ночь на понедельник, 27 февраля. Двое погибли.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он рассказал о гибели 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука. Еще трое спасателей получили ранения и находятся в больнице.

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«Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А потом враг нанес повторный обстрел. Умышленно по нашим героям без оружия», — заявил Клименко.

Ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. В Хмельницком, кроме спасателей, ранения получила девушка — она будет лечиться амбулаторно. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также кафиры обстреляли Запорожье, Мирноград на Донетчине и Никополь на Днепропетровщине.