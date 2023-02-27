Россия намеренно повторно ударила по спасателям в Хмельницком, убив двух — МВД

27 февраля, 11:47
Поделиться:
Российские оккупанты атаковали дронами Хмельницкий в ночь на 27 февраля (Фото:Игорь Клименко/Facebook)

Российские оккупанты атаковали дронами Хмельницкий в ночь на 27 февраля (Фото:Игорь Клименко/Facebook)

В Хмельницком российские оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников в ночь на понедельник, 27 февраля. Двое погибли.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он рассказал о гибели 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука. Еще трое спасателей получили ранения и находятся в больнице.

Видео дня

«Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А потом враг нанес повторный обстрел. Умышленно по нашим героям без оружия», — заявил Клименко.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0emXzg8Hi3isXVMHeNUUkMsGgRXGHVup1mHVtqSFdRhj8LJXthnJbPaqbYF62Nqoel

Ночью россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. В Хмельницком, кроме спасателей, ранения получила девушка — она будет лечиться амбулаторно. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также кафиры обстреляли Запорожье, Мирноград на Донетчине и Никополь на Днепропетровщине.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Хмельницкий ГСЧС Игорь Клименко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X