«Ракета подорвалась в воздухе». Основная сила ракетного удара РФ по Чернигову была направлена не на драмтеатр, а на людей — ОГП 20 августа, 17:16 Черниговский драмтеатр после российского ракетного удара, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара россиян по Чернигову 19 августа основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые находились возле драмтеатра.

Об этом в воскресенье, 20 августа, Белоусов сказал в эфире телемарафона.

«Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе», — отметил он.



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По его словам, такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.



«Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей», — отметил руководитель Департамента.

Он добавил, что сейчас продолжается установление лиц из числа командного состава ВС РФ, которые отдали приказ об осуществлении ракетного удара и конкретной воинской части, которая запустила ракету.

Кроме того, изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки и отрабатывается версия относительно наведения удара российскими агентами на территории Украины.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Чернигов, предположительно, использовав баллистическую ракету. В результате обстрела семь человек погибли, по состоянию на вечер 19 августа было известно о 140 раненых. Среди пострадавших — 15 детей и 15 сотрудников полиции. Среди погибших — шестилетняя девочка.

По состоянию на утро воскресенья, 20 августа, в больницах Чернигова остается 41 человек, 15 из которых были прооперированы.

