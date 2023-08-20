Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по Чернигову увеличилось до 156 — Кулеба 20 августа, 21:52 Площадь возле театра в Чернигове, куда попала российская ракета (Фото:Сергей Окунев / NV)

В воскресенье, 20 августа, в результате ракетного удара России по центру Чернигова 19 августа количество пострадавших возросло до 156 человек.

Об этом в воскресенье, 20 августа, заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram.

«Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших», — отметил он.

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Кулеба отметил, что из-за взрыва было повреждено 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

«Работают комиссии, как можно быстрее будут предоставлены компенсации», — добавил Кулеба.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Чернигов, использовав баллистическую ракету. В результате обстрела семь человек погибли, по состоянию на вечер 19 августа было известно о 140 раненых. Среди пострадавших — 15 детей и 15 сотрудников полиции. Среди погибших — шестилетняя девочка.

По состоянию на утро воскресенья, 20 августа, в больницах Чернигова оставался 41 человек, 15 из которых были прооперированы.

Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

