ВСУ освободили Новоселовку в Донецкой области — видео

28 сентября, 16:49
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Российские силы в городе Лиман и его окрестностях рискуют оказаться в окружении (Фото:Скришот из видео Анатолий Штефан / Facebook)

Российские силы в городе Лиман и его окрестностях рискуют оказаться в окружении (Фото:Скришот из видео Анатолий Штефан / Facebook)

Украинские военные в среду, 28 сентября, освободили Новоселовку Донецкой области и подняли государственный флаг в населенном пункте.

Видеообращение украинских военных из освобожденной Новоселовки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

«Сегодня ВСУ — 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины освободили населенный пункт Новоселовка», — говорит один из бойцов.

Видео дня

https://www.facebook.com/Shtirlitz69/videos/597952792065320

Также об успехах украинской армии на Донбассе пишет СNN. По данным телеканала, украинская техника движется в сторону Зеленой долины, а российские силы в городе Лиман и его окрестностях рискуют оказаться в окружении.

Новоселовка (Фото: Скриншот Google Maps)
Новоселовка / Фото: Скриншот Google Maps
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Ранее президента Владимир Зеленский говорил, что об окончании войны можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои захваченные РФ территории.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

https://www.youtube.com/embed/Npyejh-75sE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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