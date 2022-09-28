ВСУ освободили Новоселовку в Донецкой области — видео
Российские силы в городе Лиман и его окрестностях рискуют оказаться в окружении (Фото:Скришот из видео Анатолий Штефан / Facebook)
Украинские военные в среду, 28 сентября, освободили Новоселовку Донецкой области и подняли государственный флаг в населенном пункте.
Видеообращение украинских военных из освобожденной Новоселовки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.
«Сегодня ВСУ — 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины освободили населенный пункт Новоселовка», — говорит один из бойцов.
Также об успехах украинской армии на Донбассе пишет СNN. По данным телеканала, украинская техника движется в сторону Зеленой долины, а
Ранее президента Владимир Зеленский говорил, что об окончании войны можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои захваченные РФ территории.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.
Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.