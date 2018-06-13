Новому ведомству Госбюро расследований выделили здание в центре Киева

Кабинет министров распорядился переподчинить здание по улице Симона Петлюры, 15, в Киеве и расположить там Государственное бюро расследований.
До этого здание находилось в подчинении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хазяйства, передает РБК-Украина.
"Создание новых правоохранительных органов - это больной вопрос в обществе. Мы должны перейти к вновь созданному органу. В ближайшее время мы сможем всех пригласить в новое помещение по адресу Симона Петлюры, 15", - заявлял ранее глава ГБР Роман Труба.
Роман Труба выразил надежду, что ГБР не будет продолжать вести расследования, начатые другими правоохранительными органами, а начнет работу "с чистого листа".
12 марта Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата, в частности, на 152 должности следователей Бюро.
По оценкам Романа Трубы, ГБР может начать работу в июле или августе 2018 года.
Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.
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