В результате ночной атаки дронами сильные разрушения получил объект критической инфраструктуры в Новомосковске 18 марта, 08:15 Россияне ночью запустили пять «шахедов» по Днепропетровской области (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В ночь на субботу, 18 марта, российские войска запустили пять «шахедов» по Днепропетровщине. Три из них сбили силы ПВО, еще два попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.

Как сообщили в ОВА, там сильные разрушения.

Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь.

Повреждены также шесть дачных домов рядом. Еще четыре — разрушены до основания.

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Люди не пострадали.

Как сообщалось, в течение ночи в целом россияне запустили 16 дронов по Украине. 11 из них сбили силы ПВО.