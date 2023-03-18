В результате ночной атаки дронами сильные разрушения получил объект критической инфраструктуры в Новомосковске
Россияне ночью запустили пять «шахедов» по Днепропетровской области (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)
В ночь на субботу, 18 марта, российские войска запустили пять «шахедов» по Днепропетровщине. Три из них сбили силы ПВО, еще два попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.
Как сообщили в ОВА, там сильные разрушения.
Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь.
Повреждены также шесть дачных домов рядом. Еще четыре — разрушены до основания.
Люди не пострадали.
Как сообщалось, в течение ночи в целом россияне запустили 16 дронов по Украине. 11 из них сбили силы ПВО.