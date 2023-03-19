Понадобилось почти двое суток. В Новомосковске завершили ликвидацию последствий ночной атаки дронами по объекту критической инфраструктуры 19 марта, 20:56 Последствия атаки дронов по Новомосковску Днепропетровской области (Фото:Скриншот с видео Днепр оперативный / Telegram)

Спасатели завершили работу по ликвидации последствий атаки дронов в ночь на 18 марта на объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Об этом вечером в воскресенье, 19 марта, сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.

На ликвидацию последствий вражеского прилета понадобилось почти двое суток.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 18 марта, российские войска запустили пять «шахедов» по Днепропетровщине. Три из них сбили силы ПВО, еще двое попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.

Объект получил сильные разрушения. Из-за попадания дронов там произошел пожар. По состоянию на утро субботы спасатели все еще тушили огонь.

Всего в течение ночи 18 марта россияне запустили 16 дронов по Украине. 11 из них сбили силы ПВО.

