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Новогоднее поздравление Порошенко: полный текст и видео

Сегодня, 01:08
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Петр Порошенко поздравил украинский с Новым 2019 годом

Фото: пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко выступил с новогодним обращением к украинцам.

Приводим полный текст его поздравления.

Дорогие соотечественники!

Еще мгновение - и летопись две тысячи восемнадцатого года ляжет в архив украинской истории. А место там для него особенное. Оно - рядом с тысяча девятьсот девяносто первым, когда было провозглашено нашу государственную самостоятельность.

15 декабря здесь, в Святой Софии состоялся Объединительный собор. Тысячи людей, собравшихся на площади не стеснялись слез. И это были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь Украины, признанная мировым православием. Борьба за независимость нашей церкви продолжалась сотни лет и успехом увенчалась только сейчас. Это - настоящее чудо! Это - знак Божий, у нас, украинцев точно все будет хорошо.

На днях вместе с благой вестью о рождении Спасителя Украина получит долгожданный Томос - грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально подтвердит нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это - четкая стратегия, которой неуклонно придерживаемся в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелья раздора - ничто не должно развернуть нас назад.

"В единстве сила народа, Боже, нам единство подай", - хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года для власти, общества и для каждого гражданина. Тем более, что две тысячи девятнадцатый - это век Акта воссоединения, века нашей соборности.

Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы. Позвольте от вашего имени, прежде всего поздравить украинских воинов. Это они гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь.

Пусть благодарность нашу и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в русском плену. И раненые среди них - Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях.

Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени.

Дорогие украинцы, самое трудное уже прошло и худшее тоже позади. Впереди - постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни. Это результат нашей общей кропотливой работы. Главное - в предвыборной гонке не затоптать ростки развития, пророщенные ценой больших жертв и колоссальных усилий каждого из вас. И тогда мы точно победим. Желаю всем счастливого Нового года! Чтобы наша судьба нас не сторонилась! Слава Украине!

Теги:   Петр Порошенко

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