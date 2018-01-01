Новогоднее дерево. Какую елку выбрать, чтобы не вредить природе Сегодня, 13:33 23 Цей матеріал також доступний українською В гослесагентстве рассказали, что планируют продать в этом году 500-550 тысяч елок Фото: geralt / pixabay.com

В этом году предприятия Госагентства лесных ресурсов планируют продать около полумиллиона новогодних деревьев.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Как купить легальную елку

Как рассказал пресс-секретарь ведомства Валентин Колечкин, эти елки заготавливаются на специальных плантациях или вырубаются для оздоровления лесов. Новогодние деревья будут маркироваться специальными унифицированными средствами, то есть самоклеящимися этикетками или пластмассовыми стяжками. По словам Колечкина, елки содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих-код, который заносится в Систему электронного учета древесины. Поэтому украинцы могут самостоятельно проверить данные о поставщике.

"В целом растет где-то около 15 млн штук хвойных деревьев разного возраста. И каждый человек может либо зайти на сайт и проверить по номеру, откуда эта елка привезена и убедиться, что она легальна, либо скачать себе на телефон приложение. Мы видим, что где-то 500-550 тысяч, такая у нас получается реализация на новогодние праздники. Но, конечно, если будет спрос больше, то лесхозы смогут его удовлетворить", - говорит Колечкин.

Каждый человек может зайти на сайт и проверить по номеру, откуда эта елка привезена

Представитель Гослесагентства добавил: в этом году в ассортименте для украинцев такие породы елок, как сосна обыкновенная и крымская, ель европейская и пихта белая. Будут стоить новогодние деревья в этом году так же, как и в прошлом. Средняя цена в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за метр.

Проблему незаконной вырубки елок нужно решить на законодательном уровне, отметил в комментарии НВ руководитель общественной организации Зеленый фронт Олег Иванов. По его словам, соответствующие законы, действующие сейчас, имеют много пробелов, которые способствуют избежанию ответственности.

"Если мы видим комель (часть ствола дерева непосредственно над корнем - ред.) без клейма, то фактически это должно быть браконьерская дерево. Но есть лазейки в этом законодательстве. Есть лесничества, которые потеряли эти клейма и так далее. Поэтому мы не можем однозначно сказать, что все (елки - ред.) без клейма - это браконьерские. Поэтому уровень браконьерского товара на елочном рынке очень большой", - пояснил Иванов.

Новый год без ущерба для природы

Лучше всего для природы - отмечать новогодние праздники без елки, украсив дом собственноручно, или же приобрести искусственную елку, добавил Олег Иванов. По его словам, новогодние деревья растут примерно с такой же скоростью, как люди, поэтому выращивать елку 20 лет, чтобы потом ее срубить и через несколько дней выбросить на свалку - это нерациональное использование ресурсов планеты.

Наиболее полезный для экологии выход из ситуации - это елка в горшке, которую можно впоследствии пересадить, считает экоактивист Андрей Хрутьба. По его словам, если брать искусственную елку, необходимо обязательно проверить состав пластика, а именно - можно ли эту елку утилизировать. Также дом можно украсить веточками елки, добавил Андрей Хрутьба.

Новогодние деревья растут примерно с такой же скоростью, как люди

"Если говорить об искусственных, то это должен быть тот материал, который может быть переработан, утилизирован, чтобы не создавать проблемы в будущем. Лично я, у меня в дома, например, мы просто выходим в лес и собираем веточки. Не ломаем, а собираем веточки и обставляем квартиру и комнату так, чтобы было уютно и запах был соответствующий, и дерево не было срублено из-за этого. Достаточно популярно покупать елку в горшке - когда мы покупаем елку, а потом можем ее вернуть обратно в лес", - говорит экоактивист.

Елка в горшке - это самый дорогой вариант, но один из самых экологичных, добавил Андрей Хрутьба.

Напомним, по словам директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой, главная елка страны будет с сюрпризом. Попова рассказывала, что елка на Софийской площади в столице в течение праздников будет менять свой внешний вид. А ее конструкция предусматривает "смиксированную форму" из живой елки и искусственных веток. Зажгут главную елку страны 19-го декабря в 19:00.