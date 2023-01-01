Зеленский заявил, что украинцы «ничего не потеряли» — Россия забрала и уничтожила 1 января, 00:04 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения в ночь на 1 января заявил, что в 2022 году украинцы ничего не потеряли — «у нас забрали».

По словам Зеленского, этот год можно назвать «годом потерь» для Украины, Европы и всего мира, но это неправильно. Он подчеркнул: «мир не потерял мир — Россия его разрушила».

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«Мы не должны так говорить. Мы ничего не потеряли. У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей — их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дом — их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли — на них зашли захватчики», — заявил президент.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины уже десять месяцев с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях, убивая мирных жителей. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

В канун Нового года, 31 декабря, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Также повреждены отели и Дворец Украина в центре города.