Зеленский поблагодарил украинцев за мужество: Каждый из нас — фронт. Каждый из нас — основа обороны 1 января, 00:17 Украинцы поют колядки в метро (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во время новогоднего обращения президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждого украинца за вклад в будущую победу. «Каждый из нас — борец», сказал он.

«Я хочу сказать всем вам: украинцы, вы невероятны! Посмотрите, что мы сделали и что мы делаем! Как наши воины с первых дней разносят эту „вторую армию мира“. Как наши люди останавливали колонны их техники», — сказал глава государства. Он также вспомнил, как дедушка останавливал руками танк и как женщина банкой помидоров сбила вражеский дрон.



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«На войне важен каждый. Кто держит в руках оружие, руль автомобиля, штурвал судна или самолета, скальпель или указку. Каждый, кто за ноутбуком, кто управляет комбайном, поездом. Кто на блокпосту и электростанции. Журналисты и дипломаты, коммунальщики и спасатели. Все. Кто работает. Учится в университете или школе. И даже те, кто только учится ходить. Все это ради них. Наши дети. Наши люди. Наша страна. В Великой войне нет маленьких дел. Нет бесполезных. Каждый из нас — борец. Каждый из нас — фронт. Каждый из нас — основа обороны», — добавил Зеленский.