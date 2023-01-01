«Год возвращения». Не знаем точно, что принесет 2023-й, но мы готовы ко всему — Зеленский 1 января, 00:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения в ночь на 1 января заявил, что Украина в 2023 году «готова ко всему».

По его словам, что принесет 2023 год, «мы не знаем точно, но готовы ко всему». Если это будут новые достижения — украинцы будут счастливы, если новые удары — непоколебимы, если продолжение борьбы — будут сражаться.

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«Я хочу всем нам сейчас пожелать одного — победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов — в свои семьи. Пленных — в свои дома. Переселенцев — в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращение к обычной жизни. До счастливых минут без комендантского часа. До земных радостей без воздушных тревог. Возвращение того, что у нас украли», — обратился Зеленский к украинцам.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины уже десять месяцев с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях, убивая мирных жителей. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.