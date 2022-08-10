Опубликованы первые спутниковые снимки военного аэродрома оккупантов в Крыму после взрывов

10 августа, 22:23
Кратеры от взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке, оккупированный Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Kriegsforscher / Twitter)

Кратеры от взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке, оккупированный Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Kriegsforscher / Twitter)

В Сети появились первые спутниковые снимки последствий взрывов на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, который опубликовал снимки у себя в Twitter, отметил, что на фото за 10 августа видны большие кратеры, много разрушенных самолетов и зданий.

Видео дня

«Похоже на прямое попадание в здание слева, так что, что бы это ни было, похоже, это было точным», — написал он.

Читайте также:
Чья Новофедоровка? Четыре напоминания о том, на территории какой страны находится взорванная российская авиабаза
https://twitter.com/EliotHiggins/status/1557441267109400576

Хиггинс отметил, что, судя по снимкам, на авиабазе оккупантов был масштабный пожар. Он заметил по меньшей мере три кратера на местах, которые могли использоваться как склады. Расследователь предположил, что подрыв самолетов и боеприпасов вызвал пожар, который распространился по всей базе.

https://twitter.com/EliotHiggins/status/1557440583878299651
https://twitter.com/EliotHiggins/status/1557446399511465987
https://twitter.com/EliotHiggins/status/1557444450586083332

Спутниковые снимки также опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Kriegsforscher.

https://twitter.com/OSINTua/status/1557440576806608897
https://twitter.com/EliotHiggins/status/1557443847554306048
Инфографика: Схеми via Planet Labs

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

Читайте также:
Инфографика: НВ
Читайте также:

Отдыхающие на пляже в Крыму на фоне клубов дыма после взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки (Фото:REUTERS/Stringer) «Никто не готовил РФ к таким неудачам». Что означает для России и Путина лично вероятный удар ВСУ по важнейшей военной цели в Крыму

The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

На следующий день в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли сразу девять самолетов.

Программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки писала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.

https://www.youtube.com/embed/rDqnj_soDn4
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Саки Аэродром Спутниковые снимки Авиабаза Оккупация Крыма Спутниковые фото Новофедоровка

Эксклюзивы НВ

Андрей Пионтковский
Российский политолог и публицист
Это очень важно. Что стоит за ударами по Новофедоровке в Крыму

И почему это значимое событие

10 августа, 21:10
Мнения
Только в ХХ веке появились сотни новых диет (Фото:i yunmai/Unsplash)
Развенчиваем мифы /
Шесть привычек, которые только кажутся здоровыми, а на самом деле вредят
10 августа, 21:00
Медицина
Рубашка на пуговицах, джинсы и черный пиджак — идеальный образ для межсезонья (Фото:instagram.com/fakerstrom)
Семь практичных элементов /
Какие трендовые вещи из летнего гардероба пригодятся вам осенью
10 августа, 19:52
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X