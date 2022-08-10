Опубликованы первые спутниковые снимки военного аэродрома оккупантов в Крыму после взрывов 10 августа, 22:23 Кратеры от взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке, оккупированный Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Kriegsforscher / Twitter)

В Сети появились первые спутниковые снимки последствий взрывов на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, который опубликовал снимки у себя в Twitter, отметил, что на фото за 10 августа видны большие кратеры, много разрушенных самолетов и зданий.

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«Похоже на прямое попадание в здание слева, так что, что бы это ни было, похоже, это было точным», — написал он.

Хиггинс отметил, что, судя по снимкам, на авиабазе оккупантов был масштабный пожар. Он заметил по меньшей мере три кратера на местах, которые могли использоваться как склады. Расследователь предположил, что подрыв самолетов и боеприпасов вызвал пожар, который распространился по всей базе.

Спутниковые снимки также опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Kriegsforscher.

Инфографика: Схеми via Planet Labs

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



Инфографика: НВ

The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

На следующий день в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли сразу девять самолетов.



Программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки писала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.

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