В инфракрасном еще красивее. Появились новые спутниковые снимки аэродрома оккупантов в Крыму после взрывов 11 августа, 19:42 Следы пожара на авиабазе российских оккупантов в Крыму возле Новофедоровки, 10 августа 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В четверг, 11 августа, появились новые спутниковые снимки последствий взрывов и пожара на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму. Снимки американской компании Maxar Technologies опубликовало агентство Reuters.

Журналист Politico Кристофер Миллер написал в Twitter, что на снимках видны российские Су-24 и Су-30 на авиабазе до и после взрывов.

Аэродром Саки 16 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Аэродром Саки после взрывов 10 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Российские военные самолеты на аэродроме Саки 16 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Аэродром Саки после взрывов 10 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Аэродром Саки 16 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Инфракрасное фото аэродрома Саки, показывающее масштабы пожара, 10 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Инфракрасное изображение аэродрома Саки 10 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Инфракрасное изображение аэродрома Саки 10 августа 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Накануне были опубликованы спутниковые снимки уничтоженной российской авиации на аэродроме под Новофедоровкой от Planet.

Видео дня

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.



На следующий день в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли сразу девять самолетов. По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.



Программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки писала, что возле города Саки расположен один из ключевых для российской авиации аэродромов в оккупированном Крыму. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого в основном самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Страна-агрессор использовала аэродром для ударов по территории Украины.



Чем именно курили на аэродроме под Саками – Олег Катков, Defense Express https://www.youtube.com/embed/RbOz91kOUqQ

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