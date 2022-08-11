«Опозорились на весь мир». Оккупанты обсуждают уничтожение их самолетов в Крыму — перехват ГУР 11 августа, 23:04 Уничтоженные самолеты российских оккупантов на аэродроме Саки в районе Новофедоровки, Крым, 10 августа 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Главное управление разведки Министерства обороны в четверг, 11 августа, опубликовало перехват разговора боевика псевдореспубик «Л/ДНР», в котором он обсуждает с женой взрывы на военном аэродроме в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает ГУР в Facebook, жена пересказывает боевику «версию» российских пропагандистов и говорит, что «как-то вовремя [авиасклад] сдетонировал».



«Народ на Россию прет уже. „Опозорились на весь мир“, „ждут, пока в Москву на красную площадь прилетит“ и тому подобное. В общем, нет уже того восхищения, которое было… Обломались по самое не хочу», — комментирует женщина.

Видео дня

Боевик на записи разговора отвечает, что «у нас пацаны тоже за это говорят, шо… россиян имеют и имеют, а те „огрызнуться“ не могут». Затем они с женой обсуждают российскую ПВО, которое должно было защищать воздушное пространство над оккупированным полуостровом. Женщина рассуждает, что ПВО страны-агрессора вряд ли кто-то захочет покупать, а ее собеседник предлагает «сбивать спутники над Украиной».



9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.



По данным телеканала CNN, во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.



Мало кто знает, что бавовны было три – в Новофедоровке, Новоалексеевке и аэродроме Кача https://www.youtube.com/embed/KQh0uqh0k1k

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.