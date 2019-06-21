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Новое Время меняет бренд и переходит на НВ

Сегодня, 14:27
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Новое Время меняет бренд и переходит на НВ - фото

НВ

Виталий Сыч: На сайте и обложке журнала уже нет слов Новое Время, есть только НВ

Главный редактор издания Новое Время Виталий Сыч сообщил о смене бренда на НВ.

Сыч отметил, что нужен один зонтичный бренд для всей компании и это будет НВ.

«Этот вопрос назрел уже какое-то время назад и теперь мы это сделаем. Если вы заметили на сайте и обложке журнала уже нет слов Новое Время, есть только НВ. Нам нужен один зонтичный бренд для всей компании, и это будет НВ. И мы все больше будем переходить на украинский, поэтому русские слова в бренде не очень удобны», — отметил Сыч.

По словам главреда, было радикальное предложение перейти на бренд латиницей NV, но издание пока остановилось на кириллице.

Издательский дом Медиа-ДК объединяет еженедельный журнал НВ и новостной сайт NV.ua, которые начали работу в 2014 году.

Новым этапом развития медиадома стал запуск в марте 2018 года Радио НВ, которое вещает в 40 городах Украины.

Инвестором издательского дома Медиа-ДК выступает инвесткомпания Dragon Capital.

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Теги:   Виталий Сыч НВ

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