Новое Время меняет бренд и переходит на НВ
Главный редактор издания Новое Время Виталий Сыч сообщил о смене бренда на НВ.
Сыч отметил, что нужен один зонтичный бренд для всей компании и это будет НВ.
«Этот вопрос назрел уже какое-то время назад и теперь мы это сделаем. Если вы заметили на сайте и обложке журнала уже нет слов Новое Время, есть только НВ. Нам нужен один зонтичный бренд для всей компании, и это будет НВ. И мы все больше будем переходить на украинский, поэтому русские слова в бренде не очень удобны», — отметил Сыч.
По словам главреда, было радикальное предложение перейти на бренд латиницей NV, но издание пока остановилось на кириллице.
Издательский дом Медиа-ДК объединяет еженедельный журнал НВ и новостной сайт NV.ua, которые начали работу в 2014 году.
Новым этапом развития медиадома стал запуск в марте 2018 года Радио НВ, которое вещает в 40 городах Украины.
Инвестором издательского дома Медиа-ДК выступает инвесткомпания Dragon Capital.