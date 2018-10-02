Новое Время и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запустили образовательный проект для киевских школьников

Журнал Новое Время и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр (BYHMC) запустили благотворительный информационно-просветительский проект Никогда снова. В рамках инициативы киевские школьники в течение октября 2018 года получат 10 тыс. экземпляров учебных материалов, в которых рассказывается о трагедии Бабьего Яра и Холокоста.

Спецвыпуск НВ содержит воспоминания свидетелей трагических событий войны, исторические факты, интервью-размышления выдающихся личностей, истории об украинских Праведниках народов мира, спасавших евреев под угрозой собственной смерти.

"Просветительская миссия Центра состоит в том, чтобы точно и корректно, но на понятном языке рассказать о трагедии как можно большему количеству людей, особенно молодежи. Им предстоит столкнуться со множеством вызовов, и мы хотим, чтобы они встретили их подготовленными. Только хорошо зная свое прошлое, мы не допустим повторения подобных трагедий в будущем", - рассказала исполнительный директор BYHMC Яна Баринова.

Перед стартом проекта были проведены консультации со школьными психологами и профильными специалистами. Согласно выводам, материалы предназначены для проведения воспитательных мероприятий в старших классах.

"Материалы указанного сборника имеют большое значение для современной молодежи и содержат нравственные и социальные ценности. Они могут служить формированию порядочности, патриотизма, веры в свои силы, доверия к другим, и мотивировать на благородные поступки", – говорится в заключении заведующей научно-методическим центром практической психологии и социальной работы института последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко А. Хмелевои-Токаревой.

Проект реализован при поддержке Департамента образования Киевской городской государственной администрации. Первые журналы были переданы 27 сентября 2018 г. ученикам естественно-научного лицея №145 г. Киева во время проведения тематической классного часа.

***

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, BYHMC - это некоммерческая образовательная организация, призванная задокументировать и увековечить память о Холокосте, в частности, о массовых расстрелах в Бабьем Яру в сентябре 1941 года. Выполняя данную просветительскую миссию, которая базируется на научном подходе к прошлому, Центр способствует развитию более стойкого и демократического общества для обеспечения мирной жизни следующих поколений.