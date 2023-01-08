Освобождение украинских военных из плена. СБУ показала видео встречи

8 января, 17:00
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Освобожденные из плена украинские военные (Фото:скрин с видео СБУ/Telegram)

Освобожденные из плена украинские военные (Фото:скрин с видео СБУ/Telegram)

В воскресенье, 8 января, 50 украинских защитников вернули домой из российского плена. Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео встречи.

Как отмечается, обмен состоялся благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Видео дня

Сегодня Украина и РФ провели первый в 2023 году обмен пленными.

Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Это бойцы ВСУ (их 25), ТрО (5), Нацгвардии (13), Госпогранслужбы (4), Военно-морских сил ( 3), а также Сил специальных операций.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Украинские военные Плен Война России против Украины

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