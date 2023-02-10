Новое наступление РФ: российские оккупанты «планируют идти» к Лиману — Луганская ОВА

10 февраля, 10:44
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Во время нового наступления российские оккупанты «планируют идти» к Лиману, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram в пятницу, 10 февраля.

По его словам, на Кременском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

«Мы в обороне. Враг постоянно атакует, россияне уже подключают большое количество тяжелой техники», – написал он.

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Гайдай рассказал, что на Сватовском направлении ситуация лучше, там украинские силы обороны имеют успех.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

https://www.youtube.com/watch?v=YgQYJgSMbUc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Лиман

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