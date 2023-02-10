Новое наступление РФ: российские оккупанты «планируют идти» к Лиману — Луганская ОВА 10 февраля, 10:44 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Во время нового наступления российские оккупанты «планируют идти» к Лиману, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram в пятницу, 10 февраля.

По его словам, на Кременском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

«Мы в обороне. Враг постоянно атакует, россияне уже подключают большое количество тяжелой техники», – написал он.

Видео дня

Гайдай рассказал, что на Сватовском направлении ситуация лучше, там украинские силы обороны имеют успех.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.