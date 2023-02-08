«Проводят определенные маневры». Информация о возможном наступлении оккупантов будет всегда — Игнат 8 февраля, 16:49 Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео / YouTube)

Информация о возможном наступлении врага может появляться, поскольку оккупанты проводят определенные маневры. Однако в этом вопросе следует доверять только проверенным источникам.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он также призвал не паниковать.

«Эта информация будет всегда. Нужно больше реагировать на информацию из официальных источников и ту информацию, которую предоставляют Вооруженные силы. Почему она появляется? Потому что враг проводит определенные манеры», — сказал Игнат.

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Он отметил, что оккупанты действительно усиливают штурмы на востоке Украины, однако это не свидетельствует о масштабном наступлении. Игнат добавил, что украинские военные готовятся к любым действиям врага, а руководство отслеживает подготовку и перемещение россиян.

По словам спикера, Воздушные силы в свою очередь готовят к возможным ракетным атакам России, поскольку враг может нанести удар в любой момент.

6 февраля украинская разведка сообщила, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой и Луганской области, а также на Запорожском направлении.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено. По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

