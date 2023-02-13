Цаплиенко спрогнозировал, когда будет кульминация масштабного наступления России 13 февраля, 16:58 Кратеры от артиллерии на юго-западе села Павловка Волновахского района Донецкой области, 10 февраля (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко спрогнозировал, когда ждать кульминации нынешнего масштабного наступления России на украинские территории.

«Я думаю, что до конца марта будет кульминация», — сказал Цаплиенко в эфире Radio NV.

Военный корреспондент пояснил, что, по его мнению, большое наступление российских оккупационных войск уже началось, поскольку на 600 км фронта наблюдается активизация боевых действий (остальные 300 км фронта проходят по Днепру) и ограниченные или полномасштабные штурмовые действия.

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Он подчеркнул, что из-за нехватки людей в логистической схеме для военных, пытающихся совершить эти действия, россияне «не будут делать полномасштабное наступление на всем участке фронта, на всех 600 км суши, а будут искать наши слабые места — те локации, где они, как думают, смогут пробить нашу оборону».

«Сейчас начинается интересная партия интересной игры. Шахматы и игра в Чапаева одновременно. Игра в Чапаева, потому что они тратят безумное количество людей, тратя их просто, посылая их на смерть, на гибель. А с другой стороны, шахматы, потому что они пытаются угадать, где у нас есть слабые места, а мы пытаемся вычислить направление их главного удара. Вот так мне видится эта ситуация», — объяснил Цаплиенко.

Он также отметил, что Россия вынуждена спешить со своим наступлением, пока Украина не получила полный пакет военной помощи от союзников.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.

Утром 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

О том, что новое наступление России в Украине уже началось, заявлял также генсек НАТО Йенс Столтенберг.