«Взятие Соледара — не окружение Бахмута». Интервью NV с Костенко — о большой военной кампании весной, к которой готовится и Украина, и РФ 14 января, 20:15 Эксклюзив NV Украинские военные в Бахмуте (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Весной состоится крупная военная кампания, к которой готовятся обе стороны — и Россия, и Силы обороны Украины, считает секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

В интервью Radio NV нардеп рассказал, от чего будет зависеть успех боевых действий, что изменит захват Соледара и почему на севере нашей границы — молчаливое противостояние, которое неизвестно к чему приведет.

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— Какая у вас информация о Соледаре или мысли по этому поводу?

— Во-первых, если наш Генштаб не говорит о [захвате Соледара], значит, он понимает ситуацию и любые комментарии или информация, что там происходит, могут навредить нашим героически сражающимся войскам.

Я знаю, что ситуация там непростая. Думаю, что противник наседает. По моей информации, некоторое время назад он уже большую часть контролировал. Поэтому [не хочу], чтобы мы не сделали хуже, сказав заранее какую-то информацию, наши войска все равно в движении находятся.

— Вы допускаете, что украинские войска могут в ближайшее время покинуть город?

— Ситуация там сложная. Если принимать решения, то ни Соледар, ни Бахмут для нас имеют стратегическое значение. Исключительно из-за того, что это наши города… Давайте о Соледаре говорить, в Бахмуте более контролируемая ситуация.

Исключительно потому, что это наша земля, каждый метр украинской земли имеет для нас стратегическое значение. Но с военной точки зрения противник там сосредоточил множество сил и средств. Кроме больших сил и средств там сошлись интересы.

Мы видим и интересы вооруженных сил РФ, интересы ЧВК Вагнер, [их главы Евгения] Пригожина, которые используют это направление для решения своих вопросов. Пригожин хотел показать это для [собственной] субъективизации, для повышения своего авторитета и непосредственно авторитета ЧВК Вагнер. Мы видим, как сейчас официальные власти и руководство вооруженных сил РФ пытаются отодвинуть определяющую роль Вагнера, как они полагают, в штурме Соледара. Поэтому он для них имеет гораздо большее значение.

Также им нужен был с самого начала либо Соледар, либо Бахмут. Они сражались за них, чтобы принести какую-нибудь победу. После нескольких крупных поражений (Харьков, когда мы вернули свои территории, Херсон, сам город и правобережье) россиянам нужно поднять моральный дух, нужно что-то говорить пропагандистам, им нужна была, по нашей информации, такая победа.

То ли это будет Соледар, то ли Бахмут, им неважно. Им нужен населенный пункт с любым названием, чтобы они могли разгонять его у себя.

С военной точки зрения, если мы его даже лишимся, это будет тактическое поражение, мы отойдем на более западные позиции. Я общался с некоторыми командирами, есть [позиции] лучше, потому что они находятся на высотах. И продолжим защищать Донбасс. Для россиян [город] уже играет совсем другую роль, они сейчас там просто грызутся между собой ради того, кто себе присвоит звание захватчика Соледара.

— Означает ли захват Соледара более интенсивные атаки на Бахмут?

— Может быть. Потому что противник после захвата Соледара, во-первых, может взять под контроль трассу на Славянск. Но это тоже не будет так критично: у нас есть еще как минимум два направления, по которым мы можем передвигаться. Если противник с юга не прорвется, если мы там удержим оборону.

Думаю, противник однозначно будет применять клешни, будет пытаться развивать наступление от Соледара для того, чтобы взять Бахмут в окружение. Потому что Бахмут сейчас такая крепость, которую невозможно взять. Там достаточно наших сил и средств.

Возможно, какую-то часть войск, которые были задействованы, в частности, ЧВК Вагнер, на соледарском направлении, они смогут перейти к обороне и перебросить, усилить подразделения на бахмутском направлении.

Поэтому я думаю, что взятием Соледара еще ничего не закончилось. Я думаю, что они будут пытаться держать всю линию Соледар-Бахмут: либо взять их в окружение, либо просто выбить наши войска из Бахмута. Наши командиры понимают это.

И взятие самого Соледара не означает окружения Бахмута. Там еще очень много позиций и местности, которую нужно пройти, чтобы его окружить. Поэтому, если наши командиры правильно организуют систему обороны, то я думаю, что мы удержим [Бахмут], если это будет целесообразно, если это не будет создавать угрозу.

Мы видим, как противник продавливает — тысячи, десятки тысяч русских солдат погибают каждый день. Мы видим те видео в интернете, где они просто лежат как «мясо» перед нашими позициями. Их пускают в атаки даже без техники, потому что технику берегут для весенней кампании, да и «вагнеровцам» техника не нужна. Но за счет массовости они все же продавливают. Главная тактика: они врываются в первые дома, массовостью кто-то их захватывает, а затем начинают в городе продавливать уже дом за домом.

— Видите ли вы целесообразность удерживать Соледар, если там действительно большие потери? Мы помним риторику Владимира Зеленского, когда были захваты Северодонецка и Лисичанска. Тогда украинские власти коммуницировали, что Украина действует рационально, но это тактическое поражение ради сохранения жизней. Не тот ли это случай наступил? И чем принципиально сейчас отличается ситуация от той, что была в Лисичанске и Северодонецке?

— Общался с военными, они говорят, что западнее еще выгоднее позиции, чем Соледар. Если есть позиции, на которые мы можем отойти, лучше занять оборону и нести меньшие потери, при этом нанося большие потери противнику, этим нужно воспользоваться. Это военная догма, которую понимают наши командиры.

Но мы же понимаем, что может подвинуться один город, казалось бы, что он ничего не означает с тактической точки зрения, можно всегда отойти, но есть еще города, которые город прикрывает, такие как Бахмут. И здесь нужно рассматривать всю линию обороны, как это отразится потом на других передовых позициях.

Поэтому нужно смотреть, сколько сил и средств в Бахмуте. Если уйдут, смогут прикрыть фланги? Попадет ли под обстрелы система логистики и коммуникаций? Эти все вопросы взвесить, а потом принимать решение — или отходит один Соледар, если мы уже там видим такие потери большие, не можем удерживать, или продвигаем линию обороны для того, чтобы сложились условия для окружения наших войск.

— Военные говорят о том, что в три-четыре раза силы российской армии в направлении Соледара превышают украинские силы. Есть ли риски окружения Соледара и окружения в нем украинских военных, если они еще оттуда не отошли? Или таких рисков нет?

— Насколько я знаю, по ситуации на утро рисков нет. Я думаю, мы там в ближайшее время услышим более достоверную информацию от Минобороны или Генштаба. Мы полностью поймем, как сейчас обстановка с Соледаром и где находятся наши войска.

— В The New York Times констатируют, что Запад помогает Украине готовиться к какому-то большому контрнаступлению весной. О контрнаступлении весной говорил и Кирилл Буданов, и Алексей Данилов. А каким это большое наступление может быть? И вы соглашаетесь с утверждением, что Запад начал готовить Украину к большому контрнаступлению, и именно поэтому сейчас появились сообщения о предоставлении танков и другого вооружения?

— Обе стороны, и РФ, и наши силы обороны готовятся к весенней кампании. Эта весенняя кампания будет вестись так, как кто-то задаст ей ритм. Кто первым перехватит инициативу, кто заставит врага реагировать на их действия. Это очень важно — задать темп, чтобы враг не проводил свои наступательные операции или свои действия, а реагировал на твои. Ты ведешь, а враг реагирует.

Думаю, что однозначно Запад понимает. Также есть информация, что враг готовит резервы. Мы знаем о тех мобилизационных 200 тысячах. Также я думаю, мобилизация в России не прекращалась, они хотят еще 500 тысяч отмобилизовать. И то, что они закрывают границы, по данным разведки, говорит о том, что они будут еще мобилизовать своих граждан.

Это говорит о том, что они готовят весной [наступление], потому что зимой проводить можно только какие-то тактические кампании вроде штурма Бахмута, Соледара. Если ты хочешь проводить стратегические наступательные операции или контрнаступление, то для этого нужно, чтобы погода была [благоприятна], чтобы были средства разведки, просвечивали спутники, летали беспилотные летательные аппараты, была проходимость техники. Тогда ты можешь маневрировать. Сейчас все привязаны исключительно к простреливаемым артиллерией дорогам.

Весенняя кампания впереди. Враг готовит свои резервы, готовит свою армию. Мы видим, как он не использует массово технику, а бережет ее для весенней кампании. И я думаю, партнеры это видят, поэтому они предоставляют нам эту технику, понимая, что весной будет вторая фаза по достижению своих целей Россией.

Я думаю, они свои цели не оставили. Если у них раньше было цель захвата всей Украины, то сейчас у них в целях (на долгосрочную перспективу) вся левобережная [Украина] и юг остались. Если повезет, может быть, и вся Украина. Но прежде всего — это левобережье. И юг им тоже однозначно нужен.

Да, они там сейчас сдали позиции. Но если они возьмут левобережье, они за него возьмутся. Поэтому я думаю, что Запад помогает нам готовиться к весенней кампании. Это будет в режиме контрнаступления или сплошной обороны, уничтожения наступательного потенциала противника, реагирования на его действия, а затем наступления? Мы не знаем, будем смотреть.

— Мы не знаем, потому что не знаем, как много людей призовет Россия? Или почему мы не знаем?

— Мы не знаем, кто захватит первым инициативу. Я, например, не знаю, какие планы у россиян. Мы будем видеть ближе к весне, как они будут перебрасывать свои войска. И тогда все будет зависеть от поля боя. Если они смогут где-то прорвать, это один [сценарий] — реакция на это. Если мы сможем где-то контратаковать, а потом развивать успех, это другое.

Как будет развиваться весенняя кампания, пока еще никто не знает. Даже пока те мобилизованные, которые находятся в РФ, не стали в боевые подразделения. Эти части еще не прибыли даже, по нашим данным, к границам с Украиной.

И наши подразделения резерва еще готовятся. Должен зайти БМП Bradley, БТР М113, которые нам пообещали, боеприпасы, рота танков из Польши Leopard 2, рота Challenger’ов. Во-первых, этого мало, а во-вторых, в лучшем случае должен пройти месяц для того, чтобы они хотя бы пришли в Украину. Надеюсь, что люди уже научились. Поэтому раньше февраля или марта мы не увидим все эти силы. Но нужно больше.

— Российское Минобороны сообщает, что они уже уничтожили Bradley. Те Bradley, которых в Украине еще нет.

— Bradley есть уже в Украине. Они раньше были.

— На второй день после того, как проанонсировали, что Украина получит эти Bradley, они уже сообщили, что уничтожили их.

— Мы на Bradley освобождали Херсонщину. Они были там. Может, они о Marder говорили, я не знаю. Но Bradley были, они себя довольно эффективно показали.

Это еще раз говорит о том, что хорошо, что их нам передадут, что у нас уже обучены люди, что у нас уже есть база, чтобы их ремонтировать.

И эти машины себя достаточно эффективно показали и зарекомендовали. Во-первых, у них хорошая броня, защита от мин. Взрывались наши ребята на минах, просто выходили, пересаживались в другую [машину] и ехали, чем не похвастаются российские, советские БМП. Думаю, именно эти машины мы быстро поставим в бой.

Танки Леопард 2 и Челленджер, конечно, более современные, более технологичные. Там другие требования к экипажам должны быть. Но это не те большие количества, о которых мы можем говорить, что они достаточны.

Мы даже видим, как сейчас идет немного соперничеств. Польша задекларировала [передачу Leopard’ов], а премьер-министр Британии уже сказал «я передам». Они хотят быть первыми, кто передаст Украине танки. Раньше вообще слово «танки» нигде не звучало. Поэтому я бы хотел, чтобы это были флагманы, которые потом покажут всему миру, что можно это делать. Уже пять стран, насколько я помню, согласились передавать [танки]. Та же Испания, Финляндия, Польша, Великобритания и, я думаю, Германия.

— Пентагон ранее сообщал, что они пока не видят, что из Беларуси готовится вторжение. Но насколько Беларусь сейчас играет отвлекающую роль, чтобы как-то напрягать ситуацию на севере? Чтобы ВСУ не направили туда, где продолжаются более полномасштабные бои.

— Там проходят учения российских войск, они отдали для них много полигонов, где россияне тренируют своих мобилизованных. И это очень выгодно — очень близко к границе. Они могут ими маневрировать.

У Беларуси где-то 45 тысяч в армии, а, по подсчетам нашей разведки, где-то 15−20 тысяч тех, кто готов, если что, слажены в будто боевые подразделения. Я считаю, что готовы — это побывавшие на поле боя. Это наши войска готовы сдержать их. Но сейчас они играют роль сдерживающего фактора.

1083 километра границы между Украиной и Беларусью представляют угрозу. Это страна-враг по всем нормам международного права, которая предоставляет свою территорию, предоставляет вооружение, политически поддерживает страну-агрессора. Это по факту их союзник и наш неприятель. Конечно, вместо того, чтобы использовать те войска где-то для отражения юга или сдерживания [продвижения российских войск в направлении] Соледара или Бахмута, мы используем их для того, чтобы превентивно сдерживать Беларусь.

И сейчас действительно разведка наша докладывает, что угрозы вторжения как таковой нет, но если бы мы только сняли оттуда войска, понимая это, она бы сразу появилась.

Поэтому идет такое молчаливое противостояние, которое, я уверен, даже Лукашенко и Путин не знают, к чему приведет.

Думаю, все будет зависеть от того, что будет происходить на поле боя. Лукашенко очень хитер. И если он увидит, что Россия будет идти каким-нибудь победным маршем, прорвали оборону или начали доходить до Киева, еще что-то, то он может в это включиться. Пока его народ (по статистике 75%) его не поддерживает, он будет выжидать.