Анализ ISW. Подготовка Кремля к возможному большому наступлению в Украине и попытки минобороны РФ возобновить контроль над «военкорами» 28 января, 08:12 Украинские военные возле линии фронта вблизи Соледара Донецкой области, 23 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия, вероятно, планирует провести «решающую стратегическую операцию» в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области в течение следующих шести месяцев, чтобы перехватить инициативу в развязанной против Украины полномасштабной войне.



Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 27 января.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле рассказало, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление, чтобы вернуть инициативу. По их данным, оно может начаться уже в феврале или в марте 2023 года. Собеседники издания заявили, что, по мнению диктатора, РФ все еще может победить в войне, несмотря на неудачи на поле боли.

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Аналитики пишут, что эта информация совпадает с текущей оценкой и прогнозом ISW: «Кремль, вероятно, готовится провести решающую стратегическую операцию — скорее всего, в Луганской области — в течение следующих шести месяцев, чтобы перехватить инициативу и положить конец текущему ряду оперативных успехов Украины».

В Институте напоминают, что раньше «решающей стратегической операции» в Луганской области считали как возможное большое наступление, так и российскую оборонную операцию, направленную на разгром и использование украинского контрнаступления. Целью же недавних ограниченных наземных атак россиян в Запорожской области эксперты называют «отвлечение» украинских сил и создание условий для наступления на Луганскую. Кроме того, во временно оккупированный регион оккупанты перемещают через Беларусь части 2-й мотострелковой дивизии.

«Это недавнее событие свидетельствует о том, что запланированное российское наступление, о котором идет речь в отчете Bloomberg, вероятнее всего, направлено на Луганскую область, хотя оно также может состояться в районе Угледара на западе Донецкой», — пишет ISW.

Наступление на север Украины из Беларуси аналитики продолжают считать крайне маловероятным — признаков формирования ударных групп на территории республики нет, а российские подразделения там используют тренировочные мощности для ротаций. Также все чаще о «идеи второй атаки на Киев» как об информационной операции говорят российские «военкоры», отмечает Институт, и называют наиболее вероятной целью РФ восток Украины, в частности Харьковскую область.

Как пишет ISW, сейчас российское военное командование, вероятно, пытается ограничить освещение фронтовых событий военными «блогерами», чтобы «восстановить контроль над российским информационным пространством перед возможным новым наступлением». Один из пропагандистов Путина Александр Коц заявил о слухах, что кремлевский режим якобы потребует от «военкоров» одевать ярко-синие пресс-жилеты, чтобы идентифицировать себя как журналистов в зоне боевых действий.

В этих кругах такую идею раскритиковали, заявив, что это поможет ВСУ в ликвидации пропагандистов. Аналитики предполагают, что такой замысел может принадлежать начальнику российского Генштаба генералу Валерию Герасимову, над которым уже смеются за попытки улучшить дисциплину в армии.

В ISW предполагают, что таким образом российское военное командование пытается восстановить свои предыдущие неудачные попытки цензуры, направленные на сообщество критически настроенных «военкор» и «ведет свою линию, чтобы заставить замолчать независимых от Путина военных блогеров». Поддерживает ли сам диктатор такие ограничения непонятно, пишут аналитики и продолжат следить, «не отменит ли Путин усилия российского министерства обороны, направленные на то, чтобы заставить военкоров замолчать».

«Тактика минобороны России по подавлению информации с фронта создаст вакуум в информационном пространстве, который восполнят связанные с ЧВК Вагнера военные блогеры, имеющие гораздо более сильную неприязнь к российскому ведомству. Использование Россией нетрадиционных военных формирований также подорвет эффективность такого регулирования», — заключает ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Кремль подтвердил, что Путин совершает превентивное помилование осужденных, участвующих в российских операциях против Украины.

Расследование российского оппозиционного издания подтвердило, что власти РФ депортируют детей из оккупированной Херсонской области в оккупированный Крым.

Российские официальные лица опровергли сообщения о взрывах у ЗАЭС 26 января.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции под Кременной 26 и 27 января.

Оккупанты продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, на западных окраинах Донецка и на западе Донецкой области.

Российские источники не сообщали, что российские войска продолжали локальные наступательные операции в Запорожской области 27 января.

Чиновники РФ заявили, что призывной возраст не изменится во время грядущего весеннего призыва 2023 года.

Российские оккупационные власти продолжают активизировать усилия по «интеграции» оккупированных территорий Украины в российские правовые и административные структуры.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледарь, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины



Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW