Военный эксперт объяснил, почему российское наступление еще не началось

20 февраля, 19:24
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Российские военные в Ростове-на-Дону, 19 февраля (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские военные в Ростове-на-Дону, 19 февраля (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и безопастностных исследований (RUSI) Александр Данилюк в интервью Radio NV объяснил, почему, несмотря на интенсификацию боевых действий, российское наступление на самом деле еще не началось.

«То, что сейчас происходит в целом — повышение интенсивности боев на Донбассе, и даже новая тактика, которая сейчас применяется при ракетных ударах, запуск целей для выявления систем ПВО и этих шаров с отражателями, позволяющими имитировать либо ракеты, либо самолеты — все это является подготовкой к наступлению скорее, чем самим наступлением», — сказал Данилюк Radio NV.

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Военный эксперт подчеркнул, что резервы, подготовленные для наступления РФ, еще не задействованы.

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«То есть мы понимаем, что на севере Луганской области есть скопление подразделений российских ВДВ. Мы понимаем, что на юге есть концентрация подразделений морской пехоты. То есть это те войска, которые лучше всего подходят для того, чтобы вести какие-то наступательные, штурмовые действия. Это то, что их отличает от обычной пехоты», — объяснил он.

Данилюк уточнил, что подразумевает резервы, которые сейчас размещаются на территории России. По словам эксперта, считать, что основной замысел россиян — это лобовые попытки вытеснить Вооруженные силы Украины из Донбасса, не стоит. Он считает, что российские войска попытаются окружить группировку украинских защитников на Донбассе.

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9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже есть серьезные проблемы с его «большим наступлением».

16 февраля о том, что новое наступление России уже началось , заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Окружение Российско-украинская война Война России против Украины когда закончится война радио NV наступление РФ новое наступление РФ

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