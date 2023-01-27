В ГУР рассказали, чего ожидать от нового наступления России

27 января, 21:24
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Дым над Угледаром на фоне российских атак, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS)

Дым над Угледаром на фоне российских атак, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS)

Одним из приоритетов российских оккупантов в Украине продолжит оставаться Донбасс, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, 27 января.

«После очередных кадровых перестановок в оккупационной армии… одна из ключевых задач для Герасимова от Путина — полная оккупация Донецкой области до марта. Это означает, что Донецкое направление и ситуация на востоке будет и дальше оставаться самой горячей. Остальные — сейчас мы видим обострение на Запорожском направлении, в других точках. Враг, безусловно, будет маневрировать, делать отвлекающие маневры», — сказал он.

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По словам представителя ГУР, Украина понимает, что Донбасс остается одним из ключевых приоритетов страны-террориста, потому что фейки о его «защите» с начала полномасштабной войны были одним из ключевых мотивов российской пропаганды.

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Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, опубликованном 27 января, рассказал, что последние несколько дней наблюдается усиление оккупантов в Запорожском регионе, на Лиманском и Угледарском направлениях, в Бахмуте и на линии между Харьковской и Луганской областями.

«Мы видим накопление и более мощные удары и наступления… Может быть несколько волн наступательных действий — [это] зависит от нашей мощи и того, насколько мы способны это сдерживать… Наступление возможно с любого направления, просто на некоторых они будут использовать больше людей и, как результат, будет больше трупов [врага]», — заявил глава государства.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

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Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/PMBIwRzu1po
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Наступление Украинская разведка ГУР Война России против Украины наступление РФ

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