Bild заявил о подготовке РФ нового масштабного наступления до конца лета, в Центре противодействия дезинформации отреагировали

Немецкий таблоид Bild заявил, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину до конца лета, утверждая, что оно состоится при поддержке северокорейской армии.

В материале Bild, в котором он ссылается на российского военного блогера, Генеральный штаб РФ якобы «представил» диктатору Владимиру Путину план наступления «во второй половине лета».

Один из таких блогеров Максим Калашников, ссылаясь на якобы источники в руководстве российской армии, утверждает, что РФ планирует «отделить военных от пограничной охраны для операции после того, как их заменят 30 тысяч специально обученных северокорейских солдат».

По словам блогера, начальник Генерального штаба якобы «лично сообщил» Путину о готовности к масштабной фазе операции в ближайшие месяцы с расширением за пределы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко назвал материал бессмысленным.

«Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграмм, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в „российском Генштабе“. Ну вы поняли», — написал Коваленко.

По словам Коваленко, у россиян «наступательные потуги» не прекращались еще с прошлого года, поскольку солдаты страны-агрессора стабильно пытаются давить и вбрасывают резервы, меняют тактику и пытаются зайти штурмовыми группами в приграничье.

Кроме того, он пояснил, что россияне наносят удары по тылу из-за того, что задачи на фронте, которые ставил Путин, не удается выполнить еще с прошлого года.

«Армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти. Да и вообще, количество им также добирать приходится за счет КНДРовцев, как это было на Курщине», — отметил директор ЦПИ.