Где может атаковать Россия в ближайшее время. Военный эксперт прокомментировал прогноз США 23 марта, 19:02 Украинский военный на танке в Запорожской области, 16 марта (Фото:REUTERS)

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Radio NV прокомментировал прогноз США о том, что в ближайшее время Россия может атаковать Украину на нескольких направлениях.

«Очевидно, что сейчас Крым используется как логистический хаб, как военно-техническая, ремонтная, восстановительная база. Группировка российских войск, действующих на юге Запорожской и Херсонской областей, достаточно серьезно укомплектована. Угрозы по поводу вероятной атаки войск на запорожском направлении вполне реальны», — сказал Селезнев в эфире Radio NV.

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Военный эксперт отметил, что на юге Херсонской области перед российскими войсками есть естественная преграда - Днепр.

«При таких условиях путинская армия не может организовать форсирование и наступление на территорию севера Херсонской области», — считает он.

В то же время, запорожское направление Селезнев назвал «довольно угрожающим».

«Оперативное построение боевых порядков путинских войск, которые там сейчас сосредоточены, а их там чертовски, может иметь в виду ведение оборонительных действий. А они там создали не менее трех мощных ячеек — в районе Васильевки, Токмака и Мелитополя. И это построение боевых порядков путинских войск может быть использовано для контрнаступления. Вероятно, что вдоль Запорожья и дальше на север, в сторону Днепра. Это этакие тиски, о которых в свое время грезили путинские генералы. Хватит ли им ресурсов для столь масштабной операции? Очевидно, нет. Но определенные шаги они могут предпринимать», – рассказал военный эксперт.

Он также отметил, что на территории Белгородской области России происходит концентрация сил и средств армии РФ.

«По меньшей мере, три десятка артиллерийских батарей, то есть ствольной и реактивной артиллерии, сейчас враг сосредоточивает в Белгородской области. Есть определенное количество личного состава – наши разведчики говорят, что около восьми тысяч человек. Причем они находятся в составе регулярных подразделений путинской армии. Что касается артиллерийских подразделений, то у них разный уровень укомплектованности и обеспеченности. Поэтому думаю, что в ближайшее время угрозы нет. …Может идти речь о неделе, двух, возможно, трех, а потом россияне сосредоточат в конце концов достаточно мощную ударную группировку и могут двинуться вперед, несколько западнее Харькова», — считает Селезнев.

22 марта спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в ближайшие недели Россия может предпринять еще одну попытку контрнаступления.

По его словам, наступление может начаться «возможно, по разным направлениям».

В феврале оккупационные войска РФ начали наступать на ряде направлений на востоке Украины, однако увязли в боях за Бахмут.

В середине марта в ВСУ сообщили, что российское наступление на Донецком направлении выдохлось. Оккупационные войска РФ понесли серьезные потери и столкнулись с нехваткой боеприпасов. Там добавили, что оккупанты потеряли свой наступательный потенциал.