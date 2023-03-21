Если россияне планируют масштабное наступление, то оно будет на Харьков — военный эксперт 21 марта, 19:32 58-летний житель села Циркуны Харьковской области на развалинах своего разрушенного российским авиаударом дома, 20 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV выразил мнение, что если россияне планируют масштабное наступление, то это будет наступление на Харьков.

«Я до сих пор придерживаюсь того мнения, что если россияне планируют масштабное наступление, то оно будет на Харьков. Это такое из неочевидных вещей, но это упирается в логистику, там она наиболее классная, там они могут ее использовать», — сказал Жирохов в эфире Radio NV.

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Военный эксперт отметил, что в степной Запорожской области для наступления понадобилось бы большое количество танков и бронированных машин, «чего сейчас Россия выставить не может», поскольку «даже на второй-третьей линии обороны у них таких сил и средств нет.

В конце февраля секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV перечислил будущие направления атаки российских оккупантов, которая, по его словам, начнется в конце марта.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы – украинские военные отражают атаки.

Утром 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

13 февраля о начале нового российского наступления заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.