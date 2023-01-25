«В ближайшие месяц-два». Россия готовится к наступлению и информационным атакам — Данилов 25 января, 21:29 Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Страна-террорист Россия готовится к наступлению и в ближайшее время может начать информационные атаки на Украину. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в среду, 25 января.

По словам Данилова, оккупанты задействовали максимальные ресурсы, которые есть на территории России, и начнут активные действия в ближайшие месяц-два, возможно, раньше. Он также сказал, что на территории Украины продолжает работать пятое управление ФСБ страны-агрессора и пытается использовать криминальных авторитетов, «особенно в Харьковской области, которые сейчас находятся в ОАЭ».



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Секретарь СНБО предупредил, что в ближайшее время возможно много информационных атак на Украину с помощью российских агентов влияния и кремлевских сетей в мессенджерах.

«Ситуация под контролем… Имея таких друзей, партнеров, такую поддержку Запада… шансов у России выиграть войну ноль. Единственное — к большому сожалению, каждый день мы платим наибольшую цену — жизни наших людей», — добавил он.



Инфографика: NV

25 января заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, а оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

25 января представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны отошли от Соледара Донецкой области для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — они выровняли линию фронта и не позволили российским войскам выйти в тыл.

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