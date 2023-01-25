«В ближайшие месяц-два». Россия готовится к наступлению и информационным атакам — Данилов

25 января, 21:29
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Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Страна-террорист Россия готовится к наступлению и в ближайшее время может начать информационные атаки на Украину. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в среду, 25 января.

По словам Данилова, оккупанты задействовали максимальные ресурсы, которые есть на территории России, и начнут активные действия в ближайшие месяц-два, возможно, раньше. Он также сказал, что на территории Украины продолжает работать пятое управление ФСБ страны-агрессора и пытается использовать криминальных авторитетов, «особенно в Харьковской области, которые сейчас находятся в ОАЭ».

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Секретарь СНБО предупредил, что в ближайшее время возможно много информационных атак на Украину с помощью российских агентов влияния и кремлевских сетей в мессенджерах.

«Ситуация под контролем… Имея таких друзей, партнеров, такую поддержку Запада… шансов у России выиграть войну ноль. Единственное — к большому сожалению, каждый день мы платим наибольшую цену — жизни наших людей», — добавил он.

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Инфографика: NV

25 января заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, а оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

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25 января представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны отошли от Соледара Донецкой области для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — они выровняли линию фронта и не позволили российским войскам выйти в тыл.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Российская агрессия ФСБ ФСБ России Наступление Алексей Данилов Война России против Украины

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