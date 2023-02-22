Генерал Наев оценил угрозу нового наступления РФ в годовщину полномасштабного вторжения 22 февраля, 14:16 Генерал Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев назвал маловероятным новое наступление российских оккупационных войск в годовщину вторжения 24 февраля.



В интервью Укринформу он сказал, что наращивание РФ врага на других направлениях не наблюдается.

Генерал Наев отметил, что в годовщину вторжения Россия может нанести новые ракетные удары по Украине.

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«Я думаю, что прежде всего это будет обусловлено ракетными ударами. Признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг ведет наступательные действия, пока не наблюдается», — сказал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.

По данным Воздушных сил, Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.