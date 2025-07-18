Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта, сообщает CNN .

Насколько это соответствует действительности и угрожающе для Украины, в эфире Radio NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

Наступление не прекращалось ни на один день. Сейчас вернемся к наступлению, но я немножко, на секунду отступлю, немножко шире посмотрю. Если можно, я начну с 50-ти, 60-ти и так далее дней, [которые президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину для подписания мирного соглашения с Украиной].

Честно говоря, у меня все это время, уже не первый год, такое впечатление, что есть две какие-то совершенно разные наши войны. Есть война реальная, которая идет на фронте, и есть война воображаемая, которая существует исключительно в медиа, причем преимущественно в западных, до нас эхо очень сильно долетает.