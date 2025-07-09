В Запорожской области российские войска осуществляют перегруппировку своих подразделений и техники с целью возобновления активных наступательных действий на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.

Об этом в среду, 9 июля, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, за последние сутки количество штурмовых действий в зоне ответственности Сил обороны было меньше, чем обычно.

Как отметил Волошин, российские войска осуществляют перегруппировку личного состава и техники, в частности, выдвигают штурмовые группы на передовые позиции и проводят инженерные работы для обеспечения наступления — в частности, разминирование проходов.

Также, как рассказал спикер, наблюдается подведение резервов и логистических ресурсов, что свидетельствует о подготовке оккупантов к возобновлению активных штурмовых действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

По словам Волошина, оккупанты пытаются продвинуться в районе Малиновки на Гуляйпольском направлении. Он добавил, что РФ также перемещает личный состав на Приднепровское направление, где, вероятно, в течение ближайших дней попытается возобновить активные штурмовые действия.

Спикер также сообщил, что в последние дни продолжается обычная интенсивность артиллерийских обстрелов и атак дронами-камикадзе по позициям украинских военных и населенным пунктам вблизи линии фронта.

«Кроме того, за несколько последних дней у нас увеличилось количество вражеских авиационных ударов. Враг начал очень активно работать по правому берегу на Херсонском направлении, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по нескольким населенным пунктам», — отметил Волошин.

7 июля Волошин заявил, что сейчас ситуация на юге Украины непростая, но остается контролируемой, за прошедшую неделю никаких штурмов в направлении населенных пунктов Лобково и Степное Запорожской области не было.

Ранее аналитики DeepState, обновив карту, заявили, что россияне оккупировали Лобково в Запорожской области, а также Поддубное в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся возле Ровнополя в Донецкой области и Степного в Запорожье.