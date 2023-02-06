Резников — о возможном новом наступлении РФ: Захватить всю Украину сразу не будут пытаться. У них новая тактика 6 февраля, 12:31 Украинский военный рядом с уничтоженным танком вблизи Изюма, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Министр обороны Алексей Резников считает, что во время возможного нового наступления России в Украине в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По словам Резникова, сейчас ключевые риски — это восток, юг и уже потом — север. В то же время он уверяет: «панических оснований бежать из городов нет». Опасностью Резников назвал ракетные и дроновые удары со стороны России, но украинская система ПВО становится более мощной.

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«Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала. То есть ресурс был рассеян, они лишились многих элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика — это концентрированные, ползучие попытки по чуть-чуть, по десять метров захватывать, оттеснять, отжимать», — сказал министр обороны.

Самые серьезные группировки россиян расположены на востоке и юге Украины — они планируют использовать там другую тактику, рассказал Резников. По его мнению, во второй раз оккупанты на Херсон не пойдут, потому что, убегая, сожгли все мосты и переправы. Однако могут двигаться в Запорожском направлении, чтобы «расширить сухопутный коридор в Крым, чтобы продлить поставки».

Министр подчеркнул: сегодня у Украины есть понимание, где и сколько у россиян сконцентрировано войск. По его словам, на белорусском направлении ничего чрезвычайного не фиксируют — там сейчас находится до 12 тысяч российских военных и соответствующее количество техники.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено. По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.