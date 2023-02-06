Новое масштабное наступление РФ начнется в течение 10 дней — FT 6 февраля, 03:27 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Новое масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия.

Об этом сообщает Financial Times.

Советник ВСУ анонимно сообщил, что Украина "получила очень надежные разведданные о намерениях" России начать наступление.

Аналитики отмечают, что основные усилия будут сосредоточены в районах Кременной и Лимана, так как оккупанты уже несколько недель собирают на этих направлениях большие силы. Это связано с приказом диктатора Владимира Путина захватить Донбасс до марта.

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"К этому нужно отнестись серьезно. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и учителя", - сообщил источник в ВСУ.

5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

«Конечно, мы все равно ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что февраль месяц, они любят символизмы. 24 февраля будет год как началось это нашествие, открытая стадия украино-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому мы ожидаем это давление», — сказал он.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.