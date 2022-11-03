Генштаб об угрозе повторного наступления на Киев: ВСУ готовятся к возможному противостоянию 3 ноября, 14:28 ВСУ готовятся отражать возможное повторное наступление на Киев (Фото:Генштаб)

Украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможной новой попытке наступления российских оккупантов на Киев.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, ВСУ строят оборонительные позиции не только в пределах Киева, но и там, где высок риск угрозы нового вторжения.

Видео дня

Громов отметил, что если оккупанты будут готовить новое наступление из Беларуси, это не будет ни для кого тайной. При этом ВСУ постараются сделать так, чтобы его не было.

«Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ», — подчеркнул он.

27 октября в Генштабе заявляли, что Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет.