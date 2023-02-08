Россияне могут наступать в Запорожской области, не исключена и Харьковская — Данилов 8 февраля, 09:38 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты могут включить северо-восток Харьковской области и юг Запорожской в свой план во время возможного нового наступления, цель которого — перехватить инициативу в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Reuters 7 февраля.

По его словам, Киев не исключает нового российского наступления в Харьковской области, откуда ВСУ выбили оккупантов во время контрнаступления летом. Также они подробно изучают оборону украинских бойцов в Запорожской, говорит он. Повторное вторжение из Беларуси секретарь СНБО считает «сомнительным» из-за нехватки сил.

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«Попытки наступления на Харьковском или Запорожском направлениях, конечно, будут сделаны. Насколько они будут успешны, будет зависеть от нас», — заявил Данилов.



Он повторил озвученные ранее прогнозы Киева: Россия хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области, и оккупанты будут пытаться достичь «наглядных результатов» к годовщине своего полномасштабного вторжения — 24 февраля.

Ранее в интервью NV Данилов рассказал, что власти готовятся «к любому развитию событий» и понимает, что происходит у россиян. По его словам, сейчас Россия понимает, что не может достичь поставленных целей и через посредников начинает «умолять» о переговорах.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить одновременно всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

