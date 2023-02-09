«Обострение будет». В разведке объяснили, в чем особенность нового наступления РФ 9 февраля, 11:30 Как отметили в разведке, главная цель наступления РФ — захват Донбасса (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что новое наступление России уже началось на востоке, и назвали его особенность.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, главная цель РФ — захват Донбасса.

«Обострение будет. Главная цель — Донбасс. Другие направления могут быть также поражены, но речь идет об отвлечении сил и средств», — сказал он.

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По словам представителя разведки, в России продолжается мобилизация. Сейчас на территории Украины находится более 300 тысяч военных РФ, еще часть проходит обучение.

«Но если говорить о качестве — это не так. Качественные подразделения, техника либо выведена из строя, либо уничтожена. Подготовить адекватную замену за это время не получится… Да, чмобиками будут забрасывать украинскую землю», — добавил Юсов.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что угрозы нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.