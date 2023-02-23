Генштаб о новом наступлении РФ: Оккупанты пытаются сорвать действия ВСУ и поставки западного оружия

23 февраля, 12:17
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РФ своим наступлением хочет сорвать действия ВСУ и поставки западного оружия (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

РФ своим наступлением хочет сорвать действия ВСУ и поставки западного оружия (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Российские оккупационные войска начали новое наступление, чтобы сорвать будущие действия Вооруженных сил Украины, поставки западных вооружений, а также а защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Об этом в ходе брифинга сообщил заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Одновременно возможности армии РФ по достижению оперативного успеха ограничены из-за недостатка ресурсов, в том числе и дефициту артиллерийских боеприпасов», — сказал Громов.

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9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.

https://www.youtube.com/watch?v=xH0Gqp-9PEI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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