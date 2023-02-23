Генштаб о новом наступлении РФ: Оккупанты пытаются сорвать действия ВСУ и поставки западного оружия 23 февраля, 12:17 РФ своим наступлением хочет сорвать действия ВСУ и поставки западного оружия (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Российские оккупационные войска начали новое наступление, чтобы сорвать будущие действия Вооруженных сил Украины, поставки западных вооружений, а также а защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Об этом в ходе брифинга сообщил заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Одновременно возможности армии РФ по достижению оперативного успеха ограничены из-за недостатка ресурсов, в том числе и дефициту артиллерийских боеприпасов», — сказал Громов.

Видео дня

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.