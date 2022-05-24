Оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области и готовят новое наступление — Генштаб

24 мая, 07:05
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения.

Об этом сообщает Генштаб.

В частности, агрессоры проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения оккупантов готовятся к возобновлению наступления.

Видео дня

Для поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ развернула в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323858359927249
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Наступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X