Оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области и готовят новое наступление — Генштаб
Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения.
Об этом сообщает Генштаб.
В частности, агрессоры проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.
На Славянском направлении подразделения оккупантов готовятся к возобновлению наступления.
Для поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ развернула в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
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