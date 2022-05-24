Оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области и готовят новое наступление — Генштаб 24 мая, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения.



Об этом сообщает Генштаб.

В частности, агрессоры проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения оккупантов готовятся к возобновлению наступления.

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Для поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ развернула в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

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