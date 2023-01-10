«Соледар надо удержать». Неизбежное наступление: РФ хочет атаковать Украину по всем направлениям и с Приднестровья — интервью с Филимоновым 10 января, 19:15 Эксклюзив NV Лидер движения Гонор Сергей Филимонов (Фото:Alina Sheremeta / Facebook)

Для лидера движения Гонор Сергея Филимонова очевидно, что Россия пойдет во второе наступление на Украину. Он также предполагает: если мы не уничтожим российский режим, российскую империю в ходе второго наступления, то будет и третий.

Защитник считает, что в этот раз, повторяя 24 февраля, Россия хочет атаковать по всем направлениям. По его словам, угроза для Украины существует и со стороны Приднестровья.

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Насколько готова Украина к такому развитию событий и почему ВСУ должны удержать Соледар, Филимонов рассказал в интервью Radio NV.

— Мы слышим от военных, что тактика врага остается такой же: они просто валом тел пытаются захватывать 100, 200 или 10 метров. Тактику называют иногда мясными атаками. Мы понимаем, что это очень истощает наших защитников. Вы придерживаетесь такого же мнения?

— Позволю себе не согласиться. Я довольно долго пребывал на направлении и Белогоровки, и Лисичанска, и Соледара, и Бахмута… Там мы продолжительное время вели бои. И тактика у них была — наступление колоннами техники.

К примеру, если вспомнить Верхнекаменское. Они в день могли совершать по три танковые атаки, по 10 танков в одной. Мы их жгли, жгли, жгли, а они шли дальше, дальше, дальше. Вы все помните находящийся на этом направлении Северский Донец и эту переправу. Они валили техникой.

Последние недели, когда мы располагались в Бахмуте, у них уже тактика немного изменилась: это была разведка боем, они отправляли небольшую группу, после этого обнаруживали огневые позиции и наносили тяжелые удары артиллерией, авиацией и т. д.

Сейчас там полностью все изменилось, насколько мне известно. У меня там большое количество друзей. Они говорят следующее.

Первое, конечно, это мясорубка. В том смысле, что вагнеровцы набрали зеков, никто из российского руководства (ни Пригожин, ни один черт) не хочет, чтобы эти люди, сидящие по «тяжелым» статьям, которые пошли и взяли в руки оружие, получили боевой опыт. 100%. Они сделают себе запас какого-нибудь оружия и потом этих людей вернут в Россию, чтобы они там занимались, сами понимаете, чем…

Поэтому для них это, конечно, просто ресурс, который нужно списать. Я думаю, у них одна из задач сделать так, чтобы эти люди не вернулись живыми домой.

Согласно моей информации тактика у них следующая. Есть определенные опытные офицеры, выводящие группы этих зеков к рубежу атаки. Дальше они сидят, ждут, пока те идут, штурмуют: ложатся, ложатся, штурмуют, штурмуют. Где-то у них получается занимать позиции, где-то они ложатся. Я слышал, что они научились пользоваться приборами ночного видения, хорошо применяют маленькие гранатометы и постоянно ими пользуются. Они наловчились бросать ВОГи из дронов. В большинстве своем работают уже легкой артиллерией — 82-м минометом, 120-м вместо САУшек, которые были постоянно. Хотя, конечно, применяют и тяжелую артиллерию.

Сейчас туда еще заехали десантники. Думаю, у них есть большие планы по атаке. У них есть тактика и стратегия, как им взять Соледар. Вопрос только в том, насколько наша армия будет жертвенной в плане того, чтобы удержать этот город. О том, что тактика не изменилась, это немного неправда. Там совсем иная тактика ведения боя, там почти не увидишь техники.

— Если представить, что все-таки ВСУ будут вынуждены отойти из Соледара (хотя у нас есть заявления и Генштаба, и президента Зеленского, что сейчас туда должны поступить наши резервы), что это значит для Бахмута?

— Для Бахмута это, конечно, создаст дополнительные проблемы. Но гораздо большей проблемой будет сообщение с Северском. Северск, Белогоровка, Серебрянка, Григоровка — вот это направление может быть отрезано за счет того, что они возьмут под огневой контроль трассу и поставки в эти населенные пункты будут затруднены.

А это, в свою очередь, ломает нам хороший плацдарм для освобождения Лисичанска. И вообще создает определенные проблемы. Там может быть не очень хорошая ситуация, поэтому Соледар нам нужно удержать.

По Соледару, насколько мне сейчас известно, у нас там не очень все хорошо: черти смогли зайти на многоэтажки и контролируют тамошние высоты. Но сейчас там 46 бригада очень хорошо себя показывает. Я надеюсь, у них будут успехи и они все же смогут защитить Соледар, потому что, по моему мнению, он важен для Северского направления.

— Беларусь остается плацдармом для российских войск, туда прибывают «чмобики», техника. В России, Брянской, Курской областях или на стратегическом аэродроме Энгельс-2 мы видим «бавовну», а в Беларуси почему-то нет. Как вы это объясняете?

— Во-первых, важно понимать, что Беларусь официально на нас еще не совершала нападения. Конечно, мы знаем о пусках ракет с их стороны. Знаем о том, что 24 февраля оттуда заходили орки, но вопрос следующий.

Если белорусы на нас действительно нападут, или, как секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что если со стороны Беларуси пойдут войска, то это будет означать войну, тогда мы дадим им отпор. Это одна история. Сейчас нанести удар… А если, например, будет какая-то ошибка и попадет в обычный дом с гражданскими людьми в Беларуси? Мы даем мотивацию обычным людям тогда воевать против нас.

На самом деле я разделяю мнение, что мы должны громить врага повсюду, где только можем. Можем в Каспийском море, на границе Азербайджана и Армении уничтожать российских солдат — мы должны это делать. В Беларуси — в Беларуси. Но я думаю, это политически сложная история, от которой зависит и поддержка других стран. Полагаю, Генштабу нашему что-то известно.

— Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный говорил о том, что второе большое наступление России неизбежно. И, похоже, Запад это понимает. Мы видим, что ускорилась поддержка, мы получаем новые вооружения. Если говорить об этом неизбежном втором наступлении РФ, как об этом говорят военные? Как оценивают то, что может произойти?

— Очевидно, будет второе наступление. Если мы не уничтожим российский режим, российскую империю в ходе второго наступления, то будет третье наступление.

Сколько бы они потом ни пытались сделать перемирий, пока мы не уничтожим ту имперскую нечисть, наступления будут постоянно. И дай Бог нам закончить на нашем поколении всю эту войну, потому что можно просто оглянуться назад и все ответы есть в нашей истории.

Да, наступление будет неизбежно. Согласно нашей информации оно готовится по всем направлениям, в том числе и с Приднестровья, и с севера, и с юга, и с востока.

Моя личная оценка: сейчас украинская армия очень подготовлена, очень мотивирована, мы в десятки, а возможно, даже в сотни раз (исходя из нашего вооружения и опыта) сильнее той армии, которая была 24 февраля. А у россиян обычные деморализованные «мобики», которые будут для нас легкой добычей. И даже если туда подключится Беларусь, полагаю, они особой погоды нам не сделают.

Конечно, мы все равно должны понимать, что враг крайне опасен. У него безграничный мобилизационный ресурс, они тоже не сидят на месте, учатся делать свои атакующие дроны, все равно будут производить ракеты, находить для них комплектующие, они в состоянии производить технику. Но если у нас будет такая поддержка, действительно дадут и танки, и Bradley, и ракеты большой дальности для HIMARS, то я вижу только победу.

— Когда мы говорим об этом втором большом наступлении, логично, что дальше будет большая новая мобилизационная кампания. Есть мнение: если «чмобик» выжил в трех боях, он чему-то научился и уже становится опытным бойцом. Это действительно так? Будут ли они более опытными бойцами?

— Отчасти это правда. Если ты сел в один окоп, потом по тебе нормально выстрелило артиллерией, то в следующий раз, когда ты будешь садиться в окоп, ты будешь рыть его гораздо глубже.

То же самое, если мы говорим о каких-то спецназовцах. Конечно, опыт имеет значение. Если у тебя есть несколько боевых выходов, например в разведку, ты знаешь лучше, как тебе собираться, знаешь ошибки, которые не стоит совершать, ты начинаешь тренироваться и т. д.

Но все же самое главное во всем этом — это мотивация. Мотивация украинцев зашкаливает за счет всеобщей поддержки. Точнее сказать, что мы просто работаем как один организм. Кто обеспечивает этот организм, кто защищает этот организм, кто думает в этом организме. И действительно у нас сейчас очень крутая история.

У приехавшего россиянина непонятно куда, непонятно за что воевать, который будет постоянно видеть смерть, мотивация не появится. Поэтому я считаю, здесь, прежде всего, вопрос мотивации. А мотивация у россиян воевать с украинцами — великая российская империя, но без их участия. Когда они сидят у телевизора, они поддерживают войну; когда приезжают сюда — сдаются в плен, скрываются.

Мы сейчас какую ситуацию видим? Россия воюет с помощью зеков и ЧВКшников. Они закончатся рано или поздно. Обычные военные, эти чмобики, не имеют такого опыта, каким обладают те «вагнеровцы», не имеют того опыта, который имеют наши давние враги из «ДНР, ЛНР», и они его не получают.

Если они будут учиться глубже зарываться — пусть копаются, нам меньше их собирать придется, будут валяться в ямах.

Думаю, если мы неподготовленной и невооруженной как следует армией смогли победить контрактную армию 24 февраля, то сейчас подготовленной и вооруженной украинской армии «чмобики» не слишком угрожают.